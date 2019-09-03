مها الهنائي تحرز برونزية للجوجيتسو في «عالمية الألعاب القتالية»

المصدر: شونغ جو- وام

أحرزت مها الهنائي لاعبة منتخبنا للجوجيتسو برونزية وزن 52 كغم ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة في مدينة شونغ جو بكوريا الجنوبية، وهي الأولى للاعبة عالمياً. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخبنا إلى 3 ميداليات برونزية، سبق لبطلنا العالمي فيصل الكتبي والصاعد عبد الله الكبيسي الفوز ببرونزيتين في وزني 85 كغم، وفوق 58 كغم.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو المشرف العام على المنتخبات، بالدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعبة، وقال: تحقيق منتخبنا 3 ميداليات في بطولة عالم في ظل مشاركة 5 لاعبين ولاعبات هو إنجاز نفخر به ونبني عليه للمستقبل،ونستهدف الوصول إلى رقم واحد عالمياً.