ختام ناجح لمعسكر المبارزة الدولي في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس اللجنة المالية، ختام المعسكر الدولي للمبارزة، الذي أقيم لمدة 8 أيام، في صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بمنطقة الطوار بدبي وبتنظيم من الاتحاد، وشارك فيه أكثر من 50 لاعباً ولاعبة ولم يقتصر على أبناء الإمارات بل شمل أبطال المنتخب الإيطالي للمبارزة أصحاب الإنجازات العالمية، كما لحق بالمعسكر أيضاً لاعبون من السعودية والكويت والمجر ومصر، وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين بالدولة، وشهد المعسكر تدريبات اللياقة البدنية بقيادة المدرب كامي ثابت، وتدريبات من المدرب الإيطالي استيفانو ومدربي المنتخب الوطني، وفي ختام المعسكر، قام المنصوري بتكريم الفريق الإيطالي ومدربه بهدية تذكارية من الإمارات، بالإضافة إلى تكريم اللاعبين الذين احتفلوا بنـــجاح المعسكر الأول بدبي.