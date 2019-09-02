«ألترا ماراثون المرموم» ينطلق 9 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام منافسات النسخة الثانية لسباق "ألترا ماراثون المرموم" الذي يقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل وتم زيادة مسافة السباق إلى 300 كلم ليعزز مكانته بوصفه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم يقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة الذين سيتنافسون لمدة خمسة أيام للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار .

بدأ العداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار التوافد إلى محمية المرموم الصحراوية مع انطلاق الجولات التحضيرية الأسبوعية، حيث ستقام سباقات مصغرة تنطلق من منطقة «لاست إكزت - القدرة» في كل يوم جمعة وحتى 29 نوفمبر بإشراف مدربين متخصصين، بهدف تدريب العدائين المشاركين على طبيعة هذا النوع من السباقات.

ونوه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الحدث متوقعا للنسخة الثانية تحقيق المزيد من النجاح وثمّن إطلاق الجولات التحضيرية الأسبوعية، وقال: بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى

من الحدث الفريد من نوعه بمشاركة عدائين من داخل وخارج الجولة، فإن المبادرة بتأهيل العدائين وتدريبهم تعد فرصة مثالية سواء للعدائين المشاركين بصورة فردية أو الفرق من أجل اختبار قدراتهم على الجري داخل الصحراء الخلابة في محمية المرموم، والعمل على رفع قدراتهم البدنية والتحمل للوصول إلى التركيز اللازم لمواجهة هذا التحدي الأقوى من نوعه على مستوى العالم.

دعوة

وجهت اللجنة المنظمة للسباق الدعوة للعدائين الراغبين بالمشاركة في المحطات التحضيرية، مجاناً، مع تخصيص نخبة من أفضل المدربين لتعريفهم بالتحديات.