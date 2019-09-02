16 لاعباً في «جوجيتسو أبوظبي للتحدي»

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم بطولة الجوجيتسو ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي في مارينا مول في أبوظبي، بمشاركة ثمانية لاعبين من أبناء الدولة و8 لاعبين دوليين من البرازيل، ومونتينيغرو، والمغرب، واليمن، وفلسطين، ويمثلنا في المنافسات كل من طالب صالح الكربي، ومحمد علي السويدي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي في فئة الوزن الخفيف، ومحمد الكعبي، وسعود الحمادي، ومحمد الأميري، ومحمد القبيسي في الوزن المتوسط. كما يشارك 4 لاعبين برازيليين هم جوسيليو فيريرا، وجابرييل تشافيز، في فئة الوزن المتوسط، وتاليسون أراوجو، وتياجو بوسكاسيو في الوزن الخفيف، كما يخوض المغربي عدنان مدثر، والمونتينيغري دافور ماركوفيتش نزالات الوزن المتوسط، بجانب الفلسطيني سلطان جعرور واليمني سامي بن حريز.

مواهب

وأكد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية بالاتحاد، أن بطولة الجوجيتسو فرصة رائعة لاستعراض المستويات الرفيعة للمواهب والكفاءات الإماراتية والدولية، كما يؤكد المستوى الرفيع للاعبين القادمين من البرازيل وغيرها من بقاع العالم على الاحترام الكبير الذي تحظى به الدولة من قبل مجتمع الجوجيتسو العالمي والمكانة الرفيعة التي حققتها.

فرصة

وأضاف: تمثل البطولة فرصةً جديدةً لأبناء الدولة من أجل اختبار قدراتهم في مواجهة نخبة من ألمع الأسماء الدولية في اللعبة، كما تعد جسراً جديداً للتواصل مع الجماهير لرفع مستويات الوعي والتعريف بهذه الرياضة، وستساهم النزالات القوية المرتقبة وقائمة اللاعبين المشاركين في تسليط الضوء على أهمية هذه الرياضة في الترويج لأنماط الحياة الصحية والمثالية، فضلاً عن تبني قيم نبيلة وسامية كالتسامح وقبول الآخر والاحترام والتواضع والانضباط.