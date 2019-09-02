ورشة لشرح لوائح دورة الشيخة هند للألعاب اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي اليوم بفندق ماريوت الجداف ورشة عمل لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية لبطولات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها والتي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تقام الدورة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل، وتضم 10 ألعاب هي كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى الكروسفيت وألعاب التحدي اللتين تم إضافتهما هذا العام، وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 12 أكتوبر، وتنطلق تصفيات السلة والطائرة في اليوم التالي، وتقام منافسات ألعاب التحدي يوم 14 أكتوبر، وتنطلق بطولة الريشة الطائرة 15 أكتوبر، وبطولة الشطرنج 16 أكتوبر.