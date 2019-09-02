فضية للإمارات في «عالمية الألعاب القتالية»

المصدر: شون جو - وام

توج أمين المعتصم لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي أمس بالميدالية الفضية لوزن 71 كجم في منافسات بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة المقامة في مدينة شونغ جو الكورية، وتجاوز المعتصم بطلي النيبال والسعودية في ربع النهائي ونصف النهائي، وتأهل للقاء التايلاندي مان كونغ بطل العالم الذي نجح في إحراز الميدالية الذهبية بفضل خبرته الطويلة وتصنيفه الدولي المتقدم.

ويستعد المعتصم للمشاركة في بطولة آسيا للمواي تاي التي ستقام في أبوظبي ديسمبر المقبل.

وأشاد طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة المدير التنفيذي بإنجاز المعتصم مؤكداً أنها المشاركة الأولى للإمارات في هذا التحدي الكبير، مشيراً إلى أن مستوى اللاعب يتطور بشكل لافت، ويمكن الرهان عليه مع عدد من زملائه الذين يملكون مستقبلاً واعداً في اللعبة، وقال: البطولة كانت صعبة على ضوء الأسماء الكبيرة التي شاركت بها من اللاعبين المصنفين عالمياً، ونحن سعداء بإنجاز المعتصم.