موسم سباقات الهجن ينطلق الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات موسم سباقات الهجن 2019-2020 التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، وستكون البداية بمنافسات هجن الجماعة، في مختلف الفئات العمرية سواء منافسات سن الكبار أو الصغار للإبل المشاركة على مدى عدة أسابيع وفي 30 ميداناً من ميادين الهجن بالدولة، على أن يختتم الموسم في شهر أبريل المقبل، ويحظى موسم سباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من خلال حضوره المستمر للمهرجانات والسباقات الكبرى.

الشكر للقيادة

ورفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة من سموه، وخص بها رياضة سباقات الهجن، وقدم رئيس الاتحاد الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الهجن في الدولة بصفتها تراثاً تربى عليه الآباء والأجداد ولمواصلة نقل ذلك التراث للأجيال الحالية والقادمة، كما ثمن رئيس الاتحاد الجهود الحثيثة والمتواصلة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة سموه الدائمة لدعم سباقات الهجن، وكان لها أكبر الأثر في التطور الملحوظ الذي شهدته رياضة الهجن التراثية.

الاتحاد جاهز

وأعلن الاتحاد أن الموسم الجديد سوف يتضمن العديد من السباقات والأحداث الكبرى التي تحظى باهتمام ومتابعة هائلة من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة، بمشاركة كبيرة متوقعة كالعادة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مهرجان جائزة زايد الكبرى، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والمهرجان الختامي السنوي بالوثبة، وأعد الاتحاد العدة للموسم الجديد، إذ يحرص الاتحاد على توفير كل التجهيزات من أجل نجاح الموسم في جميع ميادين الهجن وخلال السباقات كافة.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان: إن حرص القيادة الرشيدة على دعم سباقات الهجن، وتوفير كل عوامل النجاح جاء استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي ودعمه ليحقق التطور المنشود.

زيادة الأشواط والجوائز

وأضاف: إن اتحاد سباقات الهجن سيواصل في الموسم الجديد زيادة عدد الأشواط والجوائز النقدية والخاصة بالمنافسات، التي تزيد من قوة التنافس والتحدي، وتأتي هذه الزيادات في ظل استمرار الدعم الخاص برياضة الآباء والأجداد والذي من خلاله تم اختيار الميادين بناء على معايير خاصة ستساعد على دعم أكبر شريحة ممكنة، وختم معاليه مشيداً بجهود جميع العاملين والمنظمين في جميع الميادين التي تستقبل السباقات، والتي تؤكد دائماً وأبداً على حرصهم على التنظيم المميز والذي ساهم على نجاح مختلف الفعاليات الخاصة بالهجن.