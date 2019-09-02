«العفريت وشاهين» يتألقان في أولى جولات تمهيدي المرموم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم، تحفة ميادين الهجن العربية، صباح أمس، إقامة ستة عشر شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كيلومترات، وذلك في انطلاقة مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، والتي تستمر حتى السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وبدت منذ اليوم الأول، قوة الصراع بين المطايا المشاركة والملاك لبلوغ المراكز الأولى وحصد أكبر عدد من الجوائز. واستحقت «العفريت» بشعار خليفة سلطان بالرشيد الكتبي أن تكتب اسمها على الصدارة في استهلالية أشواط تمهيدي المرموم، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن قدره 5:57:4 دقائق، وبالمقابل أنهت «الفاتنة» التحدي الرئيسي للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها سالم سعيد بن عمان المهيري، وذلك في توقيت بلغ 5:57:5 دقائق.

وكسب «شاهين» لعبيد سالم مصبح الغفلي صدارة الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات في زمن قدره 5:57:0 دقائق، وقطع «وحيد» المملوك لراشد المر سعيد بن حلوه الكتبي مسافة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في توقيت قدره 5:52:3 دقائق، وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط. وتقام على ميدان المرموم ابتداء من السادسة من صباح اليوم، ستة عشر شوطاً في سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كيلومترات، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر في جميع أشواط مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جوائز نقدية قيّمة.