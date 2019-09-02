كرة الماء الإماراتية تشارك لأول مرة في «خليجي الكويت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد المنتخب الوطني لكرة الماء للظهور الأول في بطولات الخليج بعد غياب دام لعقود، حيث يغادر المنتخب غداً الثلاثاء إلى الكويت للمشاركة في خليجي السباحة، والذي يبدأ ببطولة كرة الماء، في الفترة ما بين 5-8 سبتمبر الحالي، ويتأهب «أبيض السباحة» لخوض أول مباراة يوم الخميس المقبل، بمعسكر إعداد استمر أسبوعين في نادي الجزيرة وبدون خوض أي مباراة ودية بسبب عدم وجود فرق لكرة الماء في الأندية.

وأكد جمعة صالح الغيلاني مشرف منتخب كرة الماء، أن اتحاد السباحة أصر على تكوين منتخب كرة الماء وبداية اللعبة وعودتها من جديد رغم ظروف المشاركة الصعبة، إلا أن هذه المشاركة تعتبر البداية من أجل تحرك أنديتنا المحلية لبداية اللعبة وتنظيم دوري قوي، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يسعى إلى البداية الجيدة رغم صعوبتها بسبب تواجد منتخبات قوية مثل الكويت والسعودية.

وأكد الغيلاني سعادته بالتجربة والبداية الأولى والمعسكر الداخلي الذي استمر لمدة أسبوعين بتدريبات صباحية ومسائية وبدون أي مباراة ودية على عكس المنتخبات القوية مثل الكويت الذي استعد للبطولة بمعسكر خارجي ومباريات قوية، وأشار مشرف اللعبة إلى أنه يتأمل أن تكون المشاركة الأولى إيجابية. ويدرب أول منتخب للإمارات لكرة الماء إسماعيل الحوسني، ويضم كلاً من حمد محمد، أحمد راشد، علي عبدالله، علي مسعود، أحمد خليل، محمد الصباغ، سعيد خالد، غانم غالب، جعفر عبدالله، عبدالله إبراهيم، سهيل بدر.