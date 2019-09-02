«الجودو» يعتمد خطة إعداد المنتخب استعداداً لبطولة «التسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو خطة إعداد المنتخب الوطني الأول للجودو، التي رفعها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مشرف المنتخب الأول للجودو، استعداداً للمشاركة في منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة «التسامح» غراند سلام أبوظبي للجودو التي تقام من 24-26 أكتوبر المقبل، والتي بلغ عدد الدول التي أكدت مشاركتها فيها حتى الآن 40 دولة تمثل مختلف القارات، بجانب المنتخبات الجديدة التي تشارك لأول مرة دعماً لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو التي تشجع الأعمال الإنسانية والمجتمعية.

خطة

وتشتمل خطة إعداد المنتخب، على معسكر خارجي قصير، ومشاركة اللاعب إيفان في بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في عاصمة أوزبكستان طشقند من 20 إلى 22 سبتمبر الحالي بمشاركة 76 دولة، وقدم بن ثعلوب التهنئة لرئيس الاتحاد الياباني ياماشيتا ياسوهيرو على النجاح الباهر الذي حققته بطولة العالم للجودو التي اختتمت، أمس، وقد احتفظت اليابان بصدارة الترتيب العام، وجدد اعتذاره لعدم تلبيه دعوتهم لحضور حفل افتتاح البطولة، أملاً أن تتحقق الزيارة لاحقاً، لمزيد من التعاون والتنسيق دعماً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاديين، وأشاد بن ثعلوب بتجديد الثقة في رئاسة المجري ماريوس فايزر لرئاسة الاتحاد الدولي للجودو، لحسن قيادته وإدارته للاتحاد استثماراً لأفكاره الرائعة الرائدة في مختلف المجالات، وحسن اختيارهم للنمسا لتنظيم بطولة العالم للجودو في 2021، لأول مرة كنوع من التنوع وإتاحة الفرص للدول الأعضاء لاستضافة مثل تلك البطولات الكبيرة، وفقاً للتوزيع الجغرافي للدول الأعضاء.