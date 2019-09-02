هيناو من فريق الإمارات عاشراً في جولة إسبانيا للدراجات

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

قدم سيرجيو هيناو من فريق الإمارات أداءً قوياً من جديد خلال مشاركته في جولة إسبانيا، حيث تمكن الكولومبي من الانضمام إلى المجموعة المتقدمة لأكثر من 140 كم، ليجتاز خط النهاية في المركز العاشر، في المرحلة التي فاز فيها الدراج نيكياس أرندت (فريق صن ويب)، وقال هيناو: كان سباقاً شاقاً، وكان من الصعب الانضمام إلى المجموعة المنفصلة، إلا أنني تمتعت بلياقة عالية خلال السباق.

أتطلع الآن إلى الفوز بقميص تصنيف الجبال، وأدرك أن ذلك سيكون مهمة صعبة.

سيكون السباق قصيراً في مرحلة الغد، إلا أنه سيكون سباقاً شاقاً؛ فلطالما كانت السباقات في منطقة «أندورا» مهمة لتحديد ترتيب التصنيف العام، وأقيم السباق على مسار بطول 166.9 كم، إلا أن المجموعة المنفصلة لم تتشكل إلا بعد أن قطع الدراجون، بمن فيهم هيناو، نحو 20 كم من السباق.