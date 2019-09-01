زورقان لـ«فيكتوري تيم» في ختام مونديال الفئة الأولى

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة- الفئة الأولى- والتي تستضيفها الواجهة المائية في شواطئ (فورت مايرس) المطلة على خليج المكسيك بولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل، عبر زورقين اثنين.

واعتمد مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم القرار الجديد في الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة، والذي عقد في مقر المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء غانم خميس المري وسعيد خليفة عبدالله المري وخليفة علي القيزي الفلاسي.

وينافس زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي حالياً، وبعد 5 جولات مضت من عمر البطولة العالمية على الفوز باللقب الذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة بإشراف الاتحادين الدولي- يو أي أم- والأمريكي للزوارق السريعة وتنظيم مؤسسة أو بي إيه ومشاركة نخبة من أبرز نجوم الزوارق السريعة العالميين على متن عدد من الزوارق.

وكشف حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن الزورق الجديد سيدخل للمرة الأولى في البطولة العالمية هذا العام إلى جانب زورق فيكتوري 3، الذي ينافس على الفوز بلقب منافسات الفئة الأولى من بطولة العالم هذا العام بعد نجاحه في الحصول على 82 نقطة .

وأشار إلى أن تجربة المشاركة في الفعاليات والبطولات العالمية في أمريكا أو أي منطقة من مناطق العالم ليس جديداً، فقد شاركت المؤسسة الموسم الماضي في سباق مهرجان كي ويست الشهير بالزورق 3 و33 وحقق الفيكتوري تيم نتائج وظهور باهر في المنافسات.