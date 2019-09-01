«تمهيدي المرموم» للهجن ينطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق في ميدان المرموم لسباقات الهجن بدبي، صباح اليوم، سباقات «تمهيدي المرموم»، لفئتي اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، وتحظى السباقات بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، وهي فرصة لملاك الهجن للوقوف على الجاهزية للموسم الجديد.

ويحرص سموه على إقامة هذه المكرمة سنوياً قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، ولتحفيز ملاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية، كما تعزز المكرمة التقارب بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

منافسة

تتنافس المطايا في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على امتداد 5 جولات تشهد إقامة 256 شوطاً بواقع 128 شوطاً لفئة اللقايا «شيوخ وجماعة»، و128 شوطاً لفئة الإيذاع «شيوخ وجماعة» وتقام السباقات على فترتين صباحية ومسائية، وتدشن هجن أبناء القبائل تمهيدي المرموم مع الانطلاقة الأولى لسن اللقايا لمسافة 4 كم على مدار 16شوطاً «8 للأبكار محليات ومهجنات، و8 جعدان محليات ومهجنات»، وتقام في اليوم الثاني سباقات من فئة الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كم وعلى مدى 16 شوطاً «8 أبكار محليات ومهجنات، 8 جعدان محليات ومهجنات»، وخصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 14 شوطاً «8 أبكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات».

ويختتم الأسبوع الأول 4 سبتمبر بـ14 شوطاً لفئة الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ «8 أبكار محليات ومهجنات، 6 جعدان محليات ومهجنات».

عطاء لا ينضب

وتوجه سالم بن متعرض مالك ومحلل لسباقات الهجن، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، على المكرمة السخية، وقال: شكراً لسموه على العطاء الدائم الذي لا ينضب، وأهل الهجن محظوظون في ظل دعم سموه لهذه الرياضة العريقة، وبصمات سموه واضحة في عالم الهجن بل وفريدة سواء على مستوى إنجازات هجن سموه أو ما يتصل ببنوك الإنتاج في عالم الهجن، وكان لسموه السبق في فتح المجال لأبناء القبائل في اقتناء سلالات لها باع طويل في عالم سباقات الهجن.

وأكد أن دعم سموه على الصعيد المحلي أو الخليجي لا محدود وهو محل إشادة وتقدير من الجميع لما ترتب على هذا الدعم من مردود إيجابي يسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعشقه الكثير من أبناء مجلس التعاون الخليجي.

وأشار بن متعرض إلى أن السباقات التي تحظى بدعم سموه كثيرة وفي ميادين عدة تتوزع بين ميادين الدولة وباقي ميادين دول الخليج، وأهل الهجن يعرفون «شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم السنوية للميادين»، إضافة إلى دعم سموه الكبير في افتتاحية الموسم السنوية في ميدان المرموم الذكي على مستوى هجن أصحاب السمو الشيوخ أوهجن أبناء القبائل من خلال إقامة سباقات تأهيلية مسعرة عدة ليتم رفع قيمة التسعيرة والجوائز تدريجياً وصولاً إلى ختام شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتكون هناك تسعيرة مميزة في بداية مشوار موسم سباقات الهجن.