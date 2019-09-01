برونزيتان لجوجيتسو الإمارات في«عالمية كوريا للألعاب القتالية»

المصدر: شونغ جو - وام

فاز بطلنا العالمي فيصل الكتبي بميدالية برونزية في وزن تحت 85 كغم ضمن منافسات الجوجيتسو المقامة ضمن بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة بمدينة شونغ جو بكوريا الجنوبية، بعد تحقيقه 3 انتصارات في 3 نزالات، وأبرزها على بيج أر بطل أستراليا في النزال الأول، وشو جون يونغ بطل كوريا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تلقى خسارة وحيدة من بطل كازاخستان في نصف النهائي.

ونال لاعب منتخبنا الصاعد عبدالله الكبيسي الميدالية البرونزية في وزن فوق 85 كغم، في المشاركة الأولى له على هذا المستوى، حيث خاض 4 نزالات قوية فاز في ثلاثة منها وتلقى خسارة وحيدة على يد المخضرم حيدر رشيد بطل الأردن وآسيا. فيما ودع المنافسات من الأدوار الأولى كل من مانع البريكي ومريم العامري

وتشارك اليوم في منافسات وزن تحت 52 كغم للسيدات فيها الهنائي لاعبة منتخبنا الفائزة بلقب أفضل لاعبة محلية في الحزام الأسود الموسم الماضي.

وأكد عبدالله الزعابي المشرف الإداري على البعثة أن المشاركة الإماراتية ناجحة بكل المقاييس، من خلال اكتساب الخبرات الدولية، مشيراً إلى أنه باستثناء بطلنا فيصل الكتبي فإن باقي أفراد البعثة يشاركون المرة الأولى في الحدث الكبير، وقال: ميدالية الكتبي ليست مفاجأة لأنه عودنا الإنجازات، ولكن المفاجأة تكمن في برونزية عبدالله الكبيسي لأنه لاعب حزام أزرق، وشارك في وزن صعب فيه منافسين أكثر خبرة ،وهذا المستوى يطمئننا على مستقبله.

وأضاف: بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي ،نوفمبر المقبل، هي حديث الصباح والمساء لكل الوفود المشاركة في بطولة كوريا، وكل الوفود تستعد لها بأعلى درجة .