الوحدة يتصدر كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدرت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو منافسات الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت أمس في نادي الشارقة برصيد 316 نقطة و5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات، وجاء نادي العين بالمركز الثاني محققاً 287 نقطة و5 ميداليات ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات، فيما كان المركز الثالث من نصيب نادي بني ياس بمجموع 256 نقطة و5 ميداليات ذهبية وفضيتان و5 برونزيات، وشارك في البطولة أكثر من 150 لاعباً يمثلون 13 نادياً، وشهدت حضوراً جماهيرياً جيد ألهب الأجواء بتشجيع المشاركين، وتميزت الجولة الأولى بالحماس والندية، وأظهر اللاعبون جاهزية كبيرة في افتتاح الموسم الجديد.

حضر جانباً من المنافسات الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وأكد إن افتتاح الموسم المحلي للجوجيتسو من إمارة الشارقة وببطولة بهذا الحجم تحمل اسماً غالياً على أبناء الوطن يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز، وتابعنا مستويات رائعة لأبناء الدولة الذين أظهروا قدرات رائعة وجاهزية كبيرة تبشر بموسم حافل لبناء قاعدة صلبة من الخامات الوطنية القادرة على التميز محلياً وعالمياً.

وثمن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي دور اتحاد الجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة وتطويرها المستمر بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وترجمتها إلى واقع ملموس تجسد في ما نشاهده اليوم من رصيد كبير للمواهب الوطنية.

حضر المنافسات خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد مفتاح عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة.

اهتمام

وأكد محمد الظاهري أن البطولة تبرز الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بهذه الرياضة بما تحمله من قيم ومبادئ، وهو ما انعكس على تطور أداء اللاعبين وقدراتهم على تحقيق الإنجازات، وتحظى البطولة بقيمة خاصة وأهمية كبرى ضمن أجندة البطولات المحلية، وتؤكد حرص القيادة على دعم المواهب الوطنية والاستمرار في تطوير هذه الرياضة.

وتابع: نشهد تطوراً ملموساً في المستويات الفنية المتميزة للبطولة، وأصبحت تشكل قاعدة أساسية في بناء جيل من المواهب والقادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل في البطولات العالمية.

مستويات مميزة

وقال يوسف البطران ما نشاهده من مستويات مميزة تليق بهذه البطولة والتي يعتبر لقبها هدفاً لجميع اللاعبين كونها تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، هو نتاج دعم قيادتنا الرشيدة الحريصة على نشر هذه الرياضة ودمجها في أسلوب حياة أبناء الإمارات والمقيمين.

وأضاف: الاتحاد يهدف من وراء جهوده المتواصلة طوال العام والتخطيط الذي ينبثق من رؤية واضحة إلى الخروج بأجندة غنية بالبطولات تؤسس لإبراز اللاعبين الإماراتيين الموهوبين لتشكيل منتخب قوي، قادر على المنافسة عالمياً، والبطولة تشكل البداية المثالية.

جهود

وثمن المهندس سليمان الهاجري جهود اتحاد اللعبة برئاسة عبد المنعم الهاشمي، والتي ساهمت في نشر اللعبة في كل أرجاء الدولة.

وأشار الهاجري إلى أن الدعم الكبير الذي تجده اللعبة من القيادة الرشيدة ساهم في نجاحها وانتشارها، لافتاً إلى أن الجوجيتسو أصبحت رياضة جميع الفئات، صغاراً وشباباً وكباراً والإقبال عليها يزداد عاماً بعد عام، مبيناً أن اللعبة أصبحت تنافس الألعاب الأخرى وتفوقت على بعضها. وأكد أن النادي يفخر بأن تكون صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة نقطة انطلاق بطولات الموسم الجديد، مشيداً بالتعاون بين النادي والاتحاد.

مشيراً إلى أن سالم الحوسني، بطل الدولة لاعب المنتخب والنادي حصل على ميدالية ذهبية في بطولة أبوظبي غراند سلام «جولة موسكو» وفضية في جولة طوكيو.