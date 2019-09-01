270 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة لمصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حققت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة التي اختتمت أمس في المغرب، عدة أرقام قياسية في الميداليات المسجلة في تاريخ المنافسات منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1965 بجمهورية الكونغو، وحقق أبطال مصر 270 ميدالية متنوعة، بواقع 101 ميدالية ذهبية، و97 ميدالية فضية، و72 ميدالية برونزية.

ويعد هذا أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الأفريقية، وكانت مصر صاحبة الرقم القياسي في الدورة الماضية، التي أقيمت في الكونغو عام 2015، برصيد 217 ميدالية متنوعة، بواقع 85 ميدالية ذهبية، و63 ميدالية فضية، و69 ميدالية برونزية.