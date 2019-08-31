«دولي» الجودو يدعم مسمى «التسامح» لبطولة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بإطلاق مسمى «التسامح» على بطولة غراند سلام أبوظبي تحت 2019 التي تقام بأبوظبي أكتوبر المقبل، تجاوباً مع عام التسامح الذي يحمل أسمى القيم النبيلة التي عمل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها في الإمارات والعالم، وأشاد ماريوس بالمسمى مؤكداً دعم الاتحاد الدولي لمثل هذه المبادرات التي تعزز القيم الإنسانية النبيلة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي خلال لقاء جمعه مع ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للجودو على هامش بطولة العالم للجودو المقامة باليابان حاليا، استضافة اتحاد الإمارات لأول منتخب لاجئ في بطولة التسامح المقبلة ترجمة لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو ورسالته الإنسانية للعالم، مؤكدا أنها خطوة موفقة ومبادرة غير مستغربة على الإمارات.

وبلغ عدد الدول التي أكدت المشاركة في أبوظبي غراند سلام قبل 54 يوماً من موعد انطلاقة البطولة 40 دولة من مختلف القارات، وأكد رئيس الاتحاد الدولي ثقته التامة في مواصلة الاتحاد الإماراتي على تنظيم ناجح كالعادة للبطولة المقبلة.

خسارة

وعلى جانب آخر خسر لاعب منتخبنا للجودو إيفان أمس أمام البرازيلي رافاييل في الدور التمهيدي من بطولة العالم للجودو باليابان ضمن فئة الوزن الثقيل تحت 100 كغم ليودع منتخبنا المنافسة بعد أن سبقه في الخسارة ميثاء النيادي ورافييل، في المراحل الأولى أيضاً من البطولة.