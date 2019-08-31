«دولية دبي» أبرز ملفات النقاش مع رئيس الـ«فيبا»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

بحث اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، مع الرئيس الجديد للاتحاد الدولي «فيبا» المالي هامان نيانغ، أوجه التعاون المشترك بين الإمارات من جهة وبين الاتحاد العربي من جهة ثانية مع الاتحاد الدولي للعبة، جاء ذلك خلال لقاء خاص مساء أول من أمس على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكر ة السلة «فيبا» في العاصمة الصينية بكين، التي حضرها وفد إماراتي رفيع المستوى ضم كلاً من رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عبد الله الأنصاري، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي رئيس لجنة مسابقات 3 ضد 3 عبد اللطيف الفردان، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الدكتور منير بن الحبيب.

وهنأ القرقاوي، نيانغ، على رئاسته للاتحاد الدولي في الدورة الانتخابية الجديدة، متمنياً له التوفيق في تحقيق قفزة نوعية ونجاحات جديدة لكرة السلة العالمية، وتنفيذ البرامج والبطولات التي تعزز هذا الجانب.

وتطرق القرقاوي خلال لقائه الرئيس الجديد لـ «فيبا»، للدور الفاعل لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تقام سنوياً وتستقطب أبرز مدارس كرة السلة في القارتين الآسيوية والأفريقية، بجانب دورها السابق في استقطاب كبرى منتخبات القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن استمرار هذا الحدث الدولي للمرة الثلاثين على التوالي يضع «سلة دبي» كأعرق وأكثر البطولات استمرارية على صعيد القارة الآسيوية.

لقاء مثمر

ووصف القرقاوي لقاءه برئيس الاتحاد الدولي بالمثمر، مشيراً إلى تقارب وجهات النظر على صعيد دور وأهمية مواصلة الجهود المتعلقة بتطوير اللعبة، وقال إن سلة الإمارات ومن خلال التنظيم المستمر لبطولة دبي الدولية، نجحت في تعزيز هذا الجانب، في ظل الحرص المستمر لنخبة أندية ومنتخبات آسيا وأفريقيا على العودة سنوياً والمنافسة على لقبها، خصوصاً أن البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، في حدث نجح في الانتقال من بطولة خاصة بالشركات، إلى حدث ضم على مدار تاريخه أسماء لامعة في السلة الأوروبية، قبل أن يتم الارتقاء بهذا البطولة نحو خدمة تطوير السلة العربية بالدرجة الأولى.

وأضاف القرقاوي: ناقشنا مع نيانغ، التطور الملحوظ على النشاط العربي، خصوصاً بعد أن أشاد الرئيس الجديد للاتحاد الدولي بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد العربي والمتعلقة بتنفيذ برامجه وبطولاته في مواعيدها، بجانب إقامة دورات تحت إشراف نخبة المحاضرين الدوليين والمتعلقة بالمدربين والحكام والإحصاء، وانتهاءً بتنظيم البطولات الخاصة بالمراحل السنية، وبالإضافة للبطولات النسائية التي تلقى اهتماماً خاصاً لدى الاتحاد الدولي.

وحظيت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقامة في العاصمة الصينية بكين على هامش استضافة كأس العالم لكرة السلة، بحضور كثيف من الاتحادات المحلية والإقليمية والقارية، بهدف التنسيق في وضع خارطة عمل للاتحاد الدولي «فيبا» في الدورة الانتخابية الجديدة، وتعيين رؤساء اللجان المختلفة.