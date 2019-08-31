بوغاتشار يعود إلى العشرة الأوائل في طواف إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

شهدت المرحلة السادسة من جولة إسبانيا أداء قوياً من أبرز الدراجين المتنافسين في سباق التسلق النهائي، حيث استطاع تادي بوغاتشار من فريق الإمارات الانطلاق نحو مقدمة المجموعة الرئيسية، لينهي السباق في المركز الحادي عشر، متقدماً بذلك إلى المركز العاشر في ترتيب التصنيف العام.

وكان الدراج خيسوس هيرادا (فريق كوفيديس) قد فاز في هذه المرحلة، يليه ديلان تونز (فريق البحرين ميريدا) في المركز الثاني الذي مكّنه من احتلال صدارة التصنيف العام.

وقال بوغاتشار: «كانت وتيرة السباق سريعة جداً خلال مسافتي التسلق الأولى والثانية، وانسحب العديد من الدراجين، ما جعل المجموعة الرئيسية مجموعةً صغيرة. لم يبدأ الأداء الهجومي إلا مع وصولنا إلى مسافة التسلق الثانية، وخاض دراجو فريق أستانا السباق بسرعة عالية زادت من صعوبة السباق .