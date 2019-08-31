الجولة الأولى لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بمشاركة أكثر من 150 من رياضيي الجوجيتسو يمثلون 16 نادياً إماراتياً.

وتمثل كأس نائب رئيس الدولة، خير بداية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وتتيح للأندية الرياضية المحلية، التنافس فيما بينها للظفر بأحد أهم الألقاب الوطنية.

وتضم البطولة المخصصة للرجال حصراً ثلاث فئات وهي فئة الناشئين (تحت 18 عاماً) وفئة الشباب (تحت 21 عاماً)، وفئة الرجال (فوق 21 عاماً)، وذلك ضمن ثمانية أوزان موزعة بين 46 إلى 94 كيلوغراماً لفئة الناشئين، وستة أوزان موزعة بين 56 حتى 110 كيلوغرامات لفئتي الشباب والرجال. وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق، وخمس دقائق للشباب في حين يخوض الرجال نزالات تستمر لست دقائق.

وتشمل قائمة الأندية المشاركة كلاً من نادي العين ونادي الجزيرة ونادي الوحدة ونادي الإمارات ونادي الوصل ونادي الفجيرة للفنون القتالية و«إيه إف إن تي» ونادي بني ياس ونادي عجمان ونادي شباب الأهلي دبي ونادي الشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» ونادي الظفرة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي النصر.

وفي أعقاب اختتام فعاليات الجولة الأولى اليوم، من المقرر أن تنعقد الجولتان الثانية والثالثة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في 13 ديسمبر في إمارة الفجيرة و13 مارس في إمارة دبي.