مونديال السلة ينطلق اليوم.. وغياب النجوم يهدد «الأمريكي»

المصدر: شنغهاي - ا ف ب

تفتتح اليوم النسخة 18 من بطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر، بمشاركة قياسية بلغت 32 منتخباً للمرة الأولى بدلاً عن 24، ويشهد المونديال طموحات مشروعة لمنتخبات مثل صربيا، أستراليا، إسبانيا، الأرجنتين، ليتوانيا أو فرنسا بإزاحة الولايات المتحدة عن العرش في ظل غياب النجوم الكبار عن تشكيل بطل النسختين الماضيتين وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (5).

ويبدأ منتخب أمريكا حملة الدفاع عن لقبه غداً بمواجهة تشيكيا في المجموعة الخامسة التي تضم تركيا واليابان.

استعدادات

ويفضل النجوم الأمريكيون التفرغ لاستعدادات الموسم الجديد من دوري المحترفين، وبالتالي فإن قرار الغياب عن المنتخب في الاستحقاقات الكبيرة ليس بجديد، وسيضطر بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأمريكي خوض المونديال بلاعبين من الصف الثاني بعد قرار نجوم مثل ليبرون جيمس، كواهي لينارد، ستيفن كوري، جيمس هاردن، أنتوني ديفيس، راسل وستبروك وبول جورج، الاعتذار من أجل التركيز على مشاغلهم الشخصية.

افتتاح

ويلتقي في اليوم الافتتاحي للمونديال بولندا مع فنزويلا، وكوت ديفوار مع الصين، المجموعة الأولى، وإيران مع بورتوريكو، واسبانيا مع تونس المجموعة الثالثة، وروسيا مع نيجيريا، الأرجنتين مع كوريا الجنوبية المجموعة الثانية،وأنغولا مع صربيا، الفيليبين مع ايطاليا المجموعة الرابعة.

مجموعة الموت

وستكون الأنظار شاخصة في الدور الأول على المجموعة الثامنة التي سميت «مجموعة الموت»، إذ تضم أستراليا وليتوانيا والسنغال وكندا.

منتخبان عربيان

ويشارك في البطولة أيضاً منتخبا تونس والأردن، ووقع الأول في المجموعة الثالثة الصعبة التي تضم إسبانيا، آخر بلد متوج باللقب العالمي قبل الولايات المتحدة عام 2006، وإيران وبورتوريكو، فيما جاء الثاني في المجموعة السابعة الصعبة جداً بصحبة فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.