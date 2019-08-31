الزرعوني يشيد بإعداد منتخبي الشباب والناشئين للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات بنجاح برنامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين في المعسكر الخارجي في مدينة أفرام المغربية والذي استمر مدة 12 يوماً وتضمن تدريبات يومية بالمشاركة مع الفرق المغربية حيث حقق المعسكر أهدافه وفي مقدمتها رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وتأهيلهم للبطولات المقبلة والتي تتضمن المشاركة في كأس آسيا للمضمار بالهند وتايلاند والبطولة العربية للطريق والمضمار في مصر. وجاء ذلك خلال استقباله بعثة المنتخبين لدى عودتها للدولة أمس.

من جهة أخرى رشح اتحاد الدراجات المدرب الوطني عبدالله المنصوري للمشاركة في دورة مدربي المضمار التي تقام في الهند تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة.