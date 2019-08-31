722 مشاركاً في سباق ياس المجتمعي للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس سباق ياس المجتمعي للجري في ياس مول، وانطلقت أولى فعالياته في الثامنة صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 722 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسة وهي 2.5 كم 199 متسابقاً، و5 كم بمشاركة 256 متسابقاً، و10 كم وشارك فيها 267 متسابقاً.

وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم «إناث» عن فوز موزة الغفلي بالمركز الأول وقطعت مسافة السباق في زمن 13:30 دقيقة، فيما فاز بفئة «الرجال» أحمد النقبي محققاً 10:32 دقائق، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5 كم «إناث» البريطانية جيما براون في زمن 24:32 دقيقة، وحقق المركز الأول في فئة الرجال محمد الحمادي محققاً زمناً قدره 19:27 دقيقة. وفي سباق 10 كم فازت الكولومبية ماريا خوسيه جارسيا بالمركز الأول محققة زمناً قدره 48:50 دقيقة، كما فاز الفرنسي جيرارد ديفيسم بالمركز الأول للرجال بزمن 39:14 دقيقة.

مشاركة كبيرة

وأكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة في السباق دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بأهداف نشر الممارسات الرياضية الإيجابية والحد من المعوقات الصحية، وجعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، مبيناً أهمية السباق كونه الأول في الموسم الرياضي 2019 -2020، ودوره في رفع مستوى التفاعل بالأنشطة كافة وبتنوع الرياضات، لافتاً إلى أن المجلس حرص على تنظيم السباق في معلم بارز في جزيرة ياس، وهو ياس مول الذي يعد من أهم وجهات التسوق لعموم فئات المجتمع والزوار في الإمارات.

وأضاف: نقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح السباق، وأخص بالذكر القائمين على جزيرة ياس عموماً، وإدارة ياس مول بشكل خاص، ومياه العين، وجلف ملتي سبورت، وندعو جميع فئات المجتمع للمشاركة في سباقاتنا القادمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.