«الأمن الجنائي» بطلاً لسباحة شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول في كأس بطولة السباحة لشرطة أبوظبي، ضمن درع التفوق العام للموسم الرياضي 2019 - 2020، وحل شؤون الأمن والمنافذ ثانياً، والموارد البشرية ثالثاً، وأقيمت البطولة برعاية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، بمسبح جامعة نيويورك.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية، خلال مراسم التتويج ، اهتمام شرطة أبوظبي بمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات وأفضل المراكز في البطولات، وتطوير المنظومة الرياضية ودعم الفرق واللاعبين، وتوفير أرقى المقومات وفق أفضل الممارسات العالمية للرياضة.

حضر البطولة العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد عصام عبد الله آل علي، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.