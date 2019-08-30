120 ميدالية لنادي الشارقة للمرأة الموسم الماضي

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أعلن نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حصول بطلاته على 120 ميدالية ملونة، في 8 ألعاب رئيسية، الموسم الرياضي 2018/‏‏‏ 2019، وتربّعت لاعبات النادي على عرش المبارزة، عبر استحواذهن على 12 ميدالية ذهبية في مختلف المناسبات الرياضية، إضافة إلى 10 فضيات، و17 برونزية، فيما أحرزت لاعبات الكاراتيه 9 ذهبيات، و7 فضيات، و7 برونزيات، وحصل فريق كرّة السلة على 6 ذهبيات، فيما حققن مركز الوصافة في بطولتين، والمركز الثالث في منافستين، وحققت فارسات النادي في ثلاث بطولات صدارة الترتيب بـ3 ذهبيات، بينما حللن في الوقت ذاته ثانياً بـ5 فضيات، وحققن على صعيد الكرة الطائرة فضيتين وبرونزيتين، أما راميات المسدس بندقية 10م هوائي، فحققن 3 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات، فيما سجلّ فريق كرة الطاولة ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات ولاعبات القوس والسهم ذهبيتين و3 فضيات، وبرونزيتين.

وأشارت سعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن بطلات النادي يؤكدن يوماً بعد آخر على جدارتهن فوق ميادين المنافسات اللواتي يخضن غمارها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.