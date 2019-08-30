«سيدات الطائرة» يستعد لـ«خليجي المرأة»

المصدر: دبي- وام

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، أن منتخب السيدات بدأ منذ أسابيع عدة برنامج إعداده للمشاركة في منافسات أولمبياد «خليجي المرأة» المقرر لها أكتوبر المقبل بالكويت، وأن التدريبات تقام بشكل دوري حالياً، بواقع 3 حصص أسبوعياً بصالة صلاح الدين في دبي، مشيرة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، يفتح المجال حالياً للقائمة الأولية من اللاعبات بعدد كبير سيتم تصفيته خلال المرحلة المقبلة، قبل المعسكر التدريبي الأخير للبطولة.

إشادة بالجهود

وقالت الشيخة شمسة، إن التصفية النهائية من المنتظر أن تبدأ منتصف سبتمبر المقبل، مشيدة بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب عصام عبد المعطي، وإدارية المنتخب مريم علي الشحي، لافتة إلى أن المعسكر الإعدادي النهائي للبطولة يتكون من شقين داخلي وخارجي، وفي انتظار مقررات اللجنة الأولمبية بشأنه، وعن رؤيتها للمنافسة في البطولة الخليجية باعتبار منتخب السيدات الإماراتي للكرة الطائرة هو صاحب الصدارة الخليجية، أكدت الشيخة شمسة، أن المنافسة ستكون أقوى هذه الدورة.

طموحات كبيرة

وفي ما يخص البطولة العربية للناشئين للكرة الطائرة المقرر إقامتها بالأردن خلال سبتمبر المقبل، أوضحت الشيخة شمسة بنت حشر أن بعثة المنتخب تم تشكيلها لهذا الحدث برئاسة عبد العزيز إبراهيم نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس لجنة المنتخبات، وأن الاستعدادات قائمة وتسير كما هو مخطط لها، وهناك طموحات كبيرة معلقة على تلك المشاركة كونها الأولى من نوعها لهذه الفئة.

تطبيق القرار

وعن دخول المقيمات ومواليد الدولة، في المسابقات المحلية على ضوء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح لهن بذلك، قالت الشيخة شمسة: نحن نطبق القرار في السنوات الثلاث الأخيرة، ونسمح لهن بالمشاركة في المسابقات المحلية، وأسهم ذلك في رفع مستوى لاعبات منتخبنا، ونتوقع أن نستفيد في المنتخبات مستقبلاً من المواهب التي ستبرز من تلك الفئات، وبالتأكيد سيسهم ذلك في توسيع قاعدة الممارسة للسيدات، بما يدعم جهودنا لإدخال اللعبة على مستوى السيدات في كل الأندية، كما أننا نعمل على إدخال الكرة الطائرة في المناهج الدراسية للكشف المبكر عن المواهب، وإعادة دوري المدارس إلى سابق عهده.

ومن جانبه، أعلن علي الفلاسي مساعد الأمين العام للاتحاد أن بطولة كأس السوبر، التي تدشن منافسات الموسم الجديد، ستقام على صالة نادي الجزيرة بين العين والأهلي في 13 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن بطولة كأس نائب رئيس الدولة ستبدأ منافساتها 14 سبتمبر، بنظام دوري من دور واحد في كل مجموعة من المجموعتين، على أن يتأهل الاول والثاني إلى نصف النهائي.