ميثاء النيادي تحتفل بيوم المرأة في مونديال الجودو باليابان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شاركت لاعبة منتخبنا الوطني لسيدات الجودو، ميثاء محمد النيادي، البالغة من العمر 18عاماً، في احتفالات اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجــودو المقامة حالياً في اليابان، بيوم المـــرأة لإماراتية، ولتسجل ميثاء اسمها بأحرف من نور في قائمة التاريخ، كأول لاعبة إماراتية تشارك في بطولات العالـــم للجــودو، ورفعت اللاعبة فــي هــذه المناسبة التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحــاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العالم، من منطلق عشقها لمختلف ألعاب الفنون القتالية، وأكدت ميثاء فخرها لتمثيل بلادها في الحدث العالمي، على أمل أن تكون مشاركتها العالمية الأولى حافزاً لبنات الإمارات لممارسة الرياضة بشكل عام، والجودو بشكل خاص، ما يمكن اتحاد الجودو من تكوين منتخب لسيدات الجودو.

وعلى صعيد منافسات بطولة العالم، يخوض لاعب منتخبنا للجودو إيفان اليوم، أولى مبارياته في الدور التمهيدي بفئة الوزن الثقيل تحت 100 كغ الذي يشهد مشاركة 64 لاعباً، وذلك أمام اللاعب البرازيلي رافاييل بوزاكايني، ويأتي الظهور الأول للاعب إيفان بعد خروج زميله فيكتور من الدور الثاني لمنافسات وزن تحت 73 كغ، ووداع ميثاء النيادي منافسات وزن تحت 57 كغ، ومن أبرز نتائج إيفان فوزه بذهبية بطولة العالم عام 2011 في كازاخستان.