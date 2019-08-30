فريق الإمارات جاهز لسباق بروتاني الكلاسيكي في فرنسا

المصدر: بروتاني - البيان الرياضي

يتوجّه فريق الإمارات إلى فرنسا بتشكيلة قوية ليخوض سباق بروتاني غرب فرنسا في الأول من سبتمبر، وهو جزء من سباقات الجولة العالمية الكلاسيكية، حيث يعد السباق مناسباً لدراجين مثل جاسبر فيليبسن.

ينطلق السباق من «بلوي»، ليواجه الدراجون مساراً بطول 248.1 كلم، من بينها مسافة 13.9 كلم ضمن حلبة في الربع الأخير من السباق. كما يشمل مسار السباق طريقين ترابيين في منتصف السباق، ونحو 4 آلاف متر من مسافات التسلق.

يقود التشكيلة كل من آلان بيبر ونيل ستيفنز.

المركز السابع

وعلى صعيد متصل فاز تادي بوغاتشار من فريق الإمارات بالمركز السابع في المرحلة الخامسة من جولة إسبانيا، والتي تعد أولى المراحل الجبلية الشاقة خلال الجولة، والتي فاز فيها الدراج أنجيل مادرازو (فريق بورغوس - بي إتش) بعد سباق هيمنت عليه مجموعة من ثلاثة دراجين، حيث تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسية لأكثر من 10 دقائق، ما حال دون تقدم دراجي فريق الإمارات رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الدراجون للحاق بالمجموعة المتقدمة.

وتعليقاً على النتيجة، قال بوغاتشار: «كنت في موقع متقدم مع وصولنا إلى بداية سباق التسلق، إلا أن لوبيز انطلق في أداء هجومي بينما كنت أحاول ضبط وتيرتي وسرعتي واللحاق بمنافسي فالفيردي. ومع ذلك فإنني سعيد بالنتيجة التي حققتها اليوم، وأتطلع إلى المشاركة في السباقات المقبلة. إنها المرحلة الجبلية الأولى خلال السباق، وما زال أمامنا العديد من المراحل الجبلية التي قد تحمل لنا الكثير من المفاجآت».