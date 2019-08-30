«الشراعية» تدشّن سباقات دبي 7 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لانطلاقة أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020، يوم 7 سبتمبر المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي يجمع محبي وعشاق المنافسات التراثية البحرية على مياه الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج، وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جاهزيتها التامة لبدء الموسم الرياضي البحري، والذي يتضمن أيضاً العديد من الأنشطة تتمثل في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، كما يتضمن الموسم عدداً من الفعاليات الأخرى التي تهم محبي الرياضات البحرية بشكل عام مثل الزوارق السريعة والدراجات المائية وقوارب التجديف الحديث والشراعية الحديثة والألواح المائية الطائرة (كايت سيرف).

أعلى المعايير

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمحبي ومنتسبي الرياضات البحرية مع بداية موسم رياضي جديد مفعم بالروح الإيجابية ومملوء بقيم التسامح يسوده التنافس الشريف، مشيداً في هذا الخصوص بالتعاون الكبير القائم بين النادي والمتسابقين في إنجاح كل الأنشطة والفعاليات، وقال: إن مجلس إدارة النادي يعمل جاهداً من أجل توفير فرص التنافس وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، من خلال البيئة التي تناسب طبيعة المنافسات مشيراً إلى أن روزنامة السباقات البحرية في دبي تحمل الكثير من التنوع، والذي سيثري الساحة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مايو المقبل، وأوضح أن البرنامج الزمني، الذي اعتمده مجلس إدارة النادي روعي فيه العديد من الأمور منها اختيار المكان والزمان المناسبين، بما يتوافق مع شروط المنافسات وأيضاً توقيت الحدث مع طبيعة الأحوال الجوية.

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يشهد شهر سبتمبر المقبل إقامة 3 سباقات ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد، الأول يقام يوم 7 سبتمبر المقبل وهو الجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، يليه مباشرة سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم 21 من الشهر نفسه، فيما يقام يوم 27، الجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي تجمع فئتين الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2003 حداً أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1998 حداً أقصى).