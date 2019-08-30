تجديف الإمارات يشارك ببطولة العالم في النمسا

المصدر: ابوظبي ــ البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخب الإمارات للتجديف الحديث إلى النمسا للمشاركة في بطولة العالم للتجديف الحديث، والتي سيشارك بها 84 منتخباً دولياً، ومع وصول البعثة، انخرط لاعبو المنتخب في معسكر الإعداد في مدينة لينز تحضيراً للمشاركة الرسمية بداية الشهر المقبل، ويخضع لاعبو المنتخب لفترة كبيرة من الإعداد والتمرين استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية ويتولى الإشراف على الفريق رئيس الوفد سالم غانم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف نائب رئيس لجنة التجديف الحديث، فيما يشرف فنياً المدرب سيد علي واضح مدرب المنتخب على مهام تأهيل اللاعبين من خلال الحصص التدريبية المكثفة والتي يطمح من خلالها إلى الوصول إلى أعلى لياقة بدنية ممكنة، ويضم المنتخب كلاً من اللاعبين أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي وحمد المطروشي، ويخوض لاعبو المنتخب تجارب ودية متدرجة المستوى والقوة في المعسكر التدريبي مع المنتخبات المشاركة.

وأشاد رئيس الوفد سالم غانم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة التجديف الحديث بالأجواء العامة لتدريبات المنتخب في المرحلة الأولى من الإعداد التي جرت منذ وصولهم إلى مدينة لينز في النمسا خاصة مع حرص اللاعبين والجهاز الفني المحمل بطموحات تغيرت نحو سقف أعلى، لمواصلة تحقيق إنجاز رياضي للإمارات بعد مشوار النجاحات الذي حققه المنتخب طوال المشاركات الدولية والعربية والخليجية.

وأشار الشامسي إلى أنه تحدث مع اللاعبين عن التحديات والأهداف المقبلة عبر التعامل مع المرحلة المقبلة خطوة بخطوة سعياً إلى إحراز أفضل النتائج.