مظلات الإمارات تحلق في سماء أوكرانيا بأربع ميداليات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

إنجاز جديد لرياضة الإمارات أضافه منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات بعد أن حلق المنتخب بأربع ميداليات ملونة في سماء أوكرانيا خلال مشاركته في البطولة الدولية للقفز بالمظلات والتي أقيمت هناك منذ أيام وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 11 دولة.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن تألق كعادته في سماء هذه الرياضة نجم منتخبنا عبد الباري قبيسي وحصد ثلاث ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان، ففي مسابقة المسافة نال الميدالية الذهبية بعد أن تصدر الجميع بمجموع نقاط 295.764 نقطة ونال فضية السرعة حينما حل ثانياً برصيد 253.898 نقطة كما نال الميدالية الثالثة «فضية» في المجموع العام بعد أن حل ثانياً وجمع 808.050 نقطة وبفارق ضئيل عن صاحب الذهبية الأوكراني الذي جمع 851.950 نقطة، كما حقق نجم منتخبنا الواعد فهد إدريس الميدالية البرونزية في الترتيب العام محققاً رصيداً قدره 706.418 نقطة.

ووجه نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية التهاني والتبريكات إلى الفريق معرباً عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي يحققه أبطالنا ليسطروا صفحة ناصعة جديدة لصفحات الإنجازات الرياضية بالدولة.

وحيا النيادي جهود القائمين على أمر اللعبة مهنئاً أسرة الرياضات الجوية وأصحاب الإنجاز على هذا الفوز الكبير.