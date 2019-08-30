الرياضيون سعداء بتواجد 19 مرشحاً في «الوطني»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى الرياضيون سعادتهم بوجود 19 مرشحاً من المنتمين للأسرة الرياضية في انتخابات المجلس الوطني خلال الدورة الجديدة، وعمت الفرحة أعضاء الأسرة الرياضية بالمرشحين سواء اللاعبون السابقون مثل أحمد هلال الضنحاني لاعب الشعب الأسبق، وعضو الأسرة التحكمية الحالي، أو المنتمون لأعضاء مجالس الإدارات، مثل العميد محمد راشد الحفيتي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة المشرف العام على فريق الكرة، وكان الأخير أول من ترشح من الفجيرة.

وتعول الجماهير على هؤلاء المنتسبين للأسرة الرياضية، في السعي لإحداث طفرة في القوانين واللوائح، تتناسب مع طموحات تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الإمارات تحظى ببنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.