استلام طلبات التسجيل في «رحلة الهجن» 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن بدء استلام الطلبات للمشاركة في «رحلة الهجن 2020»، بينما استلمت مبادرة «وثيقتي» مجموعة من الوثائق الأصلية التي تقدمت بها آمنة السيد عبد الله السيد عبد القادر الهاشمي، وذلك في اليوم الثاني من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات تحت شعار «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام»، والذي يستمر خمسة أيام حتى تاريخ 31 أغسطس الجاري، وتقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبصدد تسلم طلبات المشاركة في «رحلة الهجن 2020» أشارت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى تزايد عدد الراغبين في الانضمام إلى هذه الرحلة التي ينظمها المركز سنوياً وباتت من أهم الفعاليات على أجندته وقالت: «يتضمن تصميم الجناح ركناً خاصاً يعرض الفيلم الوثائقي لرحلة الهجن الماضية، ويستعرض اللحظات التي جمعت مجموعة من محبي المغامرة.

ولتشجيع الجمهور للتعرف على شروط المشاركة، فتحنا باب التقديم المبدئي للنسخة القادمة. وبما أن التسامح هو عنوان العام، فإن الجناح يستعرض قيّمه المجّسدة في الفعاليات والأنشطة والبطولات المحلية التي ننظمها، خصوصاً رحلة الهجن التي جمعت مشاركين من جميع الجنسيات».

مقتنيات جديدة

وتقدمت آمنة السيد عبد الله عبد القادر الهاشمي، بمجموعة من الوثائق إلى مبادرة وثيقتي. وتضم المقتنيات شهادات مدرسية تعود إلى الستينات، وصوراً لمجموعة من الطالبات والمعلمات، اللاتي كن معها في مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات.

وعن الوثائق، قالت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات: «نعلن عن هذه الوثائق بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، ونعرض جزءاً من هذه الوثائق الأصلية في جناح المركز للمرة الأولى، لنلقي الضوء على دور المرأة الإماراتية الذي كان ولا يزال كبيراً، وحظيت بفرص التعليم الوافي والمكانة المجتمعية المرموقة. كما نعرض النسخة الأصلية من كتاب للملاحظات يعود إلى الشيخة حصة بنت المر، رحمة الله عليها، تأكيداً لدور المرأة الإماراتية القيادي».