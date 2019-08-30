أولى جولات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تقام غداً الجولة الأولى من منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وتستقبل النزالات قرية الشعب بالشارقة، ويتمتع كأس نائب رئيس الدولة، بأهمية خاصة في إطار منافسات الموسم الرياضي الجديد، ويتيح للأندية الرياضية المحلية، التنافس فيما بينها للظفر بأحد أهم الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتضم البطولة المخصصة للرجال حصراً ثلاث فئات وهي فئة الناشئين (تحت 18 عاماً) وفئة الشباب (تحت 21 عاماً)، وفئة الرجال (فوق 21 عاماً)، وذلك ضمن ثمانية أوزان موزعة بين 46 إلى 94 كيلوغراماً لفئة الناشئين، وستة أوزان موزعة بين 56 حتى 110 كيلوغرامات لفئتي الشباب والرجال.

وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق، وخمس دقائق للشباب في حين يخوض الرجال نزالات تستمر لست دقائق.