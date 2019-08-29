الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد الحكام الفنيين بورشة تخصصية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية للموسم الجديد لسباقات السيارات والدراجات النارية 2019-2020، بتعزيز مهارات فريق الحكام الفنيين في الدولة من خلال تنظيم دورات تدريبية لمسؤوليها، حيث نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات النارية، ورشة عمل على مدار يومين، تم فيها عرض القوانين الحديثة التي أصدرتها اللجنة الفنية الدولية.

حاضر في الورشة المدرب الدولي بيتر رادوتشي، وشملت جميع تخصصات رياضة الدراجات النارية من سباق الحلبات إلى الدراجات الصحراوية، وتم التركيز أيضاً على تخصصات راليات الطويلة كروس كونتري وسباقات الباها السريعة النمو، كما أجرى المحاضر التقييمات النظرية والعملية للأفراد بعد انتهاء الدورات التدريبية، مما أتاح للحكام الفنيين في دولة الإمارات الحصول على أوراق اعتماد لتولي مهام الإشراف على السباقات المرخصة من قبل الاتحاد الدولي للدراجات النارية، في المنطقة. وأكد محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أهمية الدور الذي يقوم به الحكام الفنيون وقال: يعتبر المسؤولون على إدارة وتنفيذ فعاليات وسباقات الدراجات النارية جزءاً أساسياً من رياضتنا.