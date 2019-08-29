ورشة عمل لمدربي «الأولمبياد الخاص» حول التعامل مع الإصابات الطارئة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، وبالتعاون مع الإسعاف الوطني، ورشة العمل المقدمة لمعلمي ومدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي لتوعيتهم بالتعامل مع الإصابات والحالات الطبية الطارئة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك بمقر مؤسسة زايد العليا، لأصحاب الهمم في مدينة أبوظبي، وبالشراكة مع الإسعاف الوطني في الدولة، وسيتدرب المشاركون على إجراءات الإسعافات الأولية المتبعة في التعامل مع الإصابات الرياضية.

وقال سعيد النيادي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص: «التعاون مع الإسعاف الوطني سيكون بمثابة إضافة لأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص من حيث التدريب والتأهيل، وتوفير الخدمات الإسعافية والتعاون في تطوير مجالات العمل المشترك، بما يخدم أصحاب الهمم من الرياضيين، ويرفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لهم».

وبدوره، قال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «التعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي يأتي في إطار التزام الإسعاف الوطني المستمر، في نشر وتعزيز الثقافة الإسعافية بين كافة شرائح وقطاعات المجتمع، بما يشمل فئات أصحاب الهمم الذين يمثلون إحدى الفئات المهمة فيه».