جودو الإمارات يشارك في البطولة العربية بتونس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يشارك جودو الإمارات في منافسات البطولة العربية التي تقام في تونس من 30 أغسطس الحالي وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة 14 منتخباً و36 فريقاً، والتي تقام على مستوى المنتخبات العمرية وفرق الأندية السنية على غرار بطولة اتحاد غرب آسيا للجودو بهدف زيادة عدد المباريات، بما يحقق الفائدة الفنية.

وتغادر بعثة الإمارات برئاسة محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد عضو الاتحاد العربي إلى تونس مساء غدٍ، ويتكون منتخبنا من 3 لاعبين هم: حارب جمعة وسعيد النقبي وعلي حسن الدرمكي، بجانب بعثة نادي اتحاد كلباء، وتضم 8 لاعبين هم: عيسى محمد جميل وأحمد جاسم، وراشد الحوسني، وزايد فيصل، وعبدالله سعيد حارب، وعبد الرحمن حمو، وسعيد الشامسي، وعبدالله حمو، والجهاز الفني المكوّن من جعفر النخلي، ومحمد حلمي، بجانب الطاقم الإداري، وبعثة نادي الظفرة وتضم 3 لاعبين هم: فيصل سالم وسعيد مبارك وعبد الرحمن السيد والمدرب السيد عبد التواب، بجانب البعثة الإدارية للفريق، ويعقب فعاليات البطولة العربية إقامة معسكر لمنتخبنا الوطني للناشئين في تونس، يستمر حتى 12 سبتمبر المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج للجودو، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل،.