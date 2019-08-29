دولي الرياضات البحرية يحتفي بإنجازات أبطالنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أفرد الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، مساحات كبيرة في الإصدار والكتيب السنوي الخاص بالبطولات لعام 2018، متضمناً الرصد الكامل لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، التي يشرف على تنظيمها حول قارات العالم، وحصلت رياضة الإمارات البحرية على حيز ومساحات كبيرة في كتيب الاتحاد الدولي، والذي يوزع على جميع الاتحادات الوطنية في جميع قارات العالم، وحصلت رياضة الإمارات البحرية، على نصيب الأسد من المساحة في الإصدار الذي حوى 88 صفحة، من القطع الكبير، خصصت لتوثيق إنجازات نجوم الرياضات البحرية في 84 فئة مختلفة، تنوعت بين الزوارق السريعة والدراجات المائية.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إن الرياضات البحرية الإماراتية تحتل المكانة والمرتبة الأولى عالمياً، بفضل الدعم الكبير والمستمر من القيادة الرشيدة في الدولة، والدور الكبير للمسؤولين عن الرياضة، الأمر الذي سهل مهمة الوصول إلى منصات التتويج واحتلال المكانة والمرتبة الأولى عالمياً في العديد من البطولات العالمية.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في عام 2018، وقال إن الإمارات نالت التكريم في أبهى صورة، تمثلت في نيل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أرفع وسام يمنحه الاتحاد الدولي (يو أي ام)، للشخصيات العالمية المؤثرة والملهمة خلال الحفل السنوي الذي أقيم شهر مارس الماضي، ومن بين نجاحات الرياضات البحرية الإماراتية أيضاً، تنظيم أفضل الفعاليات العالمية بشهادة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والذي سلط الضوء على الكثير من الأحداث في الكتاب السنوي من بينها رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لمنافسات بطولة العالم لناشئي الزوارق السريعة والتي جرت في عروس الساحل الشرقي خلال الفترة من 14-17 نوفمبر الماضي، والتي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

عام الإمارات

وأضاف: عام 2018 كان عام الإمارات من حيث تفوق رياضيينا وحصولهم على المراكز الأولى في مختلف البطولات العالمية، حيث سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة تفوقاً مستحقاً ونجاحات تاريخية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وحصوله على المراكز الثلاثة الأولى وبطولة الفرق ولقب الزمن في الحدث نفسه، كما لمع اسم الفريق أيضاً في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، كما سجل فريق أبوظبي، فوزاً تاريخياً آخر بالحصول على لقب بطولة العالم لزوارق «اكس كات» للمرة الأولى عبر زورق أبوظبي 4 وحلول زورق شرطة دبي 3 في المركز الثاني وزورق أبوظبي 5 في المركز الثالث، كما تفوق نجوم فريق أبوظبي مرة أخرى في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية عبر المتسابق المتميز راشد الملا والذي فاز بلقب فئة الاستعراضات الحرة، مهدياً الدولة لقباً عالمياً جديداً، فيما حصلت مؤسسة الفيكتوري تيم في ظهورها الأول في عالم سباقات الدراجات المائية تحت مظلة الاتحاد الدولي، على لقب فئة واقف جي بي عبر المتسابق كيفين رايتيرر، بينما سجل المتسابق الصاعد سلمان يونس العوضي تألقاً في منافسات بطولة العالم فئة جالس جي بي 3 بحصوله على البرونزية.

اعتراف

أوضح حريز المر أن من أهم المكاسب في عام 2018 تمثل في الحصول على اعتراف الاتحاد الدولي واعتماد بطولة الإمارات للدراجات المائية كحدث رسمي، يُمنح فيه المشاركون نقاطاً تضاف إلى التصنيف الدولي، الأمر الذي عزز من نجاح البطولة التي أصبحت رسمياً ضمن الأجندة الدولية كواحدة من الأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي.