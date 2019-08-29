«المواي تاي» يشارك في مونديال الفنون القتالية بكوريا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي للعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول للمشاركة في بطولة الألعاب القتالية العالمية، التي تحتضنها مدينة تشيونغ جو، بمشاركة حوالي 4 آلاف مقاتل من مختلف دول العالم، والتي تبدأ منافساتها غداً وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويرأس البعثة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، والذي أكد أن المشاركة في البطولة تأتي بناء على توجيهات عبدالله النيادي لمزيد من الإعداد لاستضافة بطولة أمم آسيا للمواي تاي في ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات البلاد باليوم الوطني، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 40 دولة بعد أن جاءت الموافقة القارية بالإجماع.

وقال: لا شك أن مشاركة الاتحاد في مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية مهم جداً، وبعد أن أصبحت أبوظبي مقراً للاتحاد العربي.