الحوسني يحلم بميدالية أولمبية في 2020

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

يحلم بطلنا أحمد الحوسني لاعب نادي الثقة ومنتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بتحقيق ميدالية للإمارات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد أن نجح في مشواره الرياضي في تحقيق عدد لا بأس به من الميداليات الدولية والمحلية أبرزها: فضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2011، وفضية وبرونزية بطولة الخليج التاسعة لألعاب القوى 2013، وفضية وبرونزية بطولة ألمانيا الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم برلين، وثلاث ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا، وفضية الألعاب الآسيوية البارالمبية بكوريا الجنوبية - أنشيون، وبرونزية آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى، وثلاث فضيات في دورة ألعاب غرب آسيا الأولى وعدد كبير من الميداليات في بطولات فزاع لأصحاب الهمم.