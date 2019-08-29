الصايغ والمهري يتنافسان على رئاسة «القوى»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت لجنة انتخابات ألعاب القوى رسمياً، برئاسة محمد العامري، عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد أم الألعاب، والمقررة يوم 8 أكتوبر المقبل، والمحدد مدته بعام واحد، بعدما تم حل مجلس إدارة الاتحاد السابق، عقب استقالة المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، من رئاسة الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى.

وأكدت اللجنة فوز كل من عبد الله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي، وسلطان أحمد شريف الزعابي، بمقاعد العضوية الأربعة بالتزكية، فيما ستجرى الانتخابات التكميلية على منصبي الرئيس والمقعد النسائي، ويتنافس على الرئاسة كل من سعد المهري من نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ من نادي الوصل، ومقعد العضوية النسائية، كل من سارة فريدوني من نادي شباب الأهلي، وأروى أحمد محمد من نادي الجزيرة الحمراء.

يذكر أن مجلس الإدارة التكميلي للدورة الانتخابية 2016-2020 لاتحاد ألعاب القوى، سيضم في تشكيله، رئيساً، و4 أعضاء، وعضواً نسائياً، ويتم اختيارهم من خلال الانتخابات، فيما يقوم رئيس الاتحاد المنتخب، بتعيين عضو في مجلس إدارة الاتحاد من خارج المجلس، ليكون عدد أفراد المجلس كاملاً 7 أعضاء.