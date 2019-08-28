من الهاشمي إلى الرزوقي.. «احنا بخير»

المصدر: دبي-علي شدهان

رغم الغيوم العابرة، والنغمات النشاز، وبعض الآراء السلبية، إلا أن نفحات الفرح غالباً ما تنتشر ناثرة عطراً فواحاً، وأملاً حقيقياً في ربوع الرياضة الإماراتية، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، يبعث عبر وسائل الإعلام برسالة نادرة وغير مسبوقة إلى نظيره اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مهنئاً بفوزه الكاسح برئاسة الاتحاد القاري، في خطوة لخصت حقيقة «احنا بخير»، ورياضة الإمارات بخير، وأن سفينة الرياضة بمقدورها تجاوز الأمواج العاتية طالما على متنها مسؤولون لديهم نبل ورقي كما لدى الهاشمي والرزوقي.

المفرح أن الهاشمي لم يكتفِ بتهنئة الرزوقي فحسب، بل أهدى له إنجاز أبطال «جوجيتسو الإمارات» في بطولة آسيا بمنغوليا، تماماً كما لو أنه أراد أن يضيف إلى الخير خيراً، وإلى نفحة الأمل، أملاً جديداً بأن القادم أفضل وأجمل لرياضة الإمارات، وأن كل الغيوم في طريقها إلى زوال، والنغمات النشاز في سبيلها إلى اندثار، والسلبية مصيرها الحتمي، سلة المهملات!