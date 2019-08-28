سالم القاسمي يشيد بالمعسكر الدولي المشترك للمنتخب مع إيطاليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خلال الزيارة التي قام بها، أشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بالمعسكر الدولي المشترك للمنتخب الوطني مع أبطال منتخب إيطاليا، الذي ينظمه الاتحاد حالياً بصالة أسماء بنت النعمان بدبي، الذي انطلق 22 أغسطس الجاري، ويختتم فعالياته غداً، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من منتخبات المبارزة لمختلف المراحل السنية في الأسلحة الثلاثة للإيبيه والفلوريه والسابر، ويشمل المعسكر تدريبات تجرى يومياً وعلى مرحلتين، الأولى صباحية وخصصت للياقة البدنية والدروس الفردية، وخصصت الفترة المسائية لمحاضرات مجمعة ومباريات بين المشاركين بالمعسكر.

وأثنى سالم القاسمي على جميع الجهود المبذولة لنجاح سير المعسكر الدولي للمبارزة، وأشار إلى أن المعسكر يعتبر هو الدولي الأول من نوعه للمنتخب الوطني بدبي، وستعقبه معسكرات دولية كبرى على المستويين الخليجي والعربي، وأيضاً الآسيوي والأوروبي، بهدف رفع المستوى الفني والارتقاء بمستوى اللعبة لدى المنتخب الإماراتي من أجل تحقيق الآمال المنشودة، متمنياً للجميع كل التوفيق.