نتائج سلبية لمنتخبنا في مونديال الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

جاءت نتائج منتخبنا الوطني للجودو، سلبية، في بطولة العالم المقامة حالياً في اليابان، بخروج فيكتور وميثاء النيادي من المراحل الأولى أول من أمس، لتكون الآمال معلقة على اللاعب إيفان الذي يلعب بعد غدٍ ضد البرازيلي رايفيل، وجاءت خسارة فيكتور في الدور الثالث من تصفيات وزن تحت 73 كغ الذي ضم 92 لاعباً، لمصلحة اللاعب الجورجي لاشا حامل ذهبية بطولة غراند سلام باريس ومراكش المغربية، رغم فوز فيكتور في منافسات الدور الثاني على اللاعب الأمريكي المرشح نيكولاس دبلوبولو بعد مواجهة مثيرة.

كما ودعت لاعبة منتخبنا الصاعدة ميثاء محمد النيادي البطولة بعد أن تخطت بطله بوليفيا أنتى إجولار في الدور التمهيدي، إلا أنها خسرت أمام لاعبة الاتحاد الدولي ليف نيلسون، بفارق الخبرة، حيث سبق للاعبة ليف الفوز بذهبيتي غراند بري آخرها في أغادير المغربية في 2019.