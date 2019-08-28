«الغولف» يستهل مشواره في «آسيوية اليابان» للشباب اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

يستهل أربعة من لاعبي المنتخب الوطني للغولف اليوم مشاركتهم في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للشباب للاعبين الهواة، والتي تحتضنها مدينة كانغواي اليابانية، وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبلة، ويذكر أن هذه البطولة تقام سنوياً بمشاركة النخبة من البنين والبنات، الذين يشكلون قواعد اللعبة في القارة الصفراء، ووفق نظام البطولة يمثل كلَّ دولة مشاركة فريقان، وكل فريق يتكون من لاعب ولاعبة، ويعوّل منتخبنا على خدمات كل من أبناء محمد الحلو «عبيد وريما»، بينما يمثل الفريق الثاني أبناء منصور العمادي «راشد وعلياء»، على أن يخوض اللاعبون مسابقات الحفر الـ 72 الممتدة على مدار 3 أيام في منافسة مع نخبة لاعبي القارة الآسيوية، ويرأس بعثة المنتخب في اليابان، خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطنية، وترافقه المدربة الإنجليزية أبريل لورين، وكان منتخبنا قد وصل اليابان أول من أمس، وخضع لحصتين تدريبيتين للتأقلم على أرض الملعب بمساره المتنوع والدخول بأجواء البطولة.

واستعد المنتخب لاستحقاقه الآسيوي من خلال تدريبات يومية مكثفة، ومعسكرات داخلية وخارجية.