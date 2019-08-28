«البولينغ» يشارك في آسيوية الرجال وأولمبياد الخليج للسيدات

المصدر: أبوظبي - وام

قرر مجلس إدارة اتحاد البولينغ، في اجتماعه أول من أمس، المشاركة في أولمبياد الخليج للسيدات، التي ستقام بالكويت خلال أكتوبر المقبل، والتي تستضيف أيضاً من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، بطولة آسيا للرجال.

وقال أحمد خميس عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات الوطنية، إن هذين الحدثين هما الأبرز بالنسبة للاتحاد هذا الموسم، وأشار خميس إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع برنامجَ إعداد داخلياً للبطولتين، وبدأ تطبيقه، وهناك تدريبات شبه يومية موزعة بين أبوظبي ودبي لمنتخبي الرجال والسيدات، إضافة إلى أنه سيتم إقامة معسكر داخلي مغلق قبل البطولة بأسبوعين لإدخال المنتخبات في أجواء المنافسات، وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة على ضم عناصر جديدة من المواهب الواعدة للمنتخب لإكسابها الخبرات الدولية المناسبة وتجهيزها لجميع المشاركات في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني لمنتخب البولينغ مستقر حالياً، يقوده الأمريكي ميكا كونفياني ومساعده المدرب المواطن أحمد عتيق.