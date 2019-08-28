جوجيتسو الإمارات يشارك بمونديال الألعاب القتالية

المصدر: أبوظبي - وام

يشارك منتخب الإمارات للجوجيتسو في بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة التي تنطلق اليوم في العاصمة الكورية سيئول، وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت الدولة أمس، للمشاركة في البطولة بعدد 3 لاعبين، هم بطلنا العالمي فيصل الكتبي، واللاعبان الصاعدان مانع البريكي وعبد الله الكبيسي، بالإضافة إلى اللاعبتين مها الهنائي ومريم العامري، ويرأس البعثة عبد الله الزعابي مشرفاً إدارياً، فيما يقود المنتخب فنياً المدرب البرازيلي رامون ليموس، والذي أكد أن المشاركة في مثل هذه البطولات مهمة، لأنها تقام بنظام الأوزان وليس الأحزمة، وهو نفس النظام الذي تقام به البطولات الكبرى وينظمها الاتحاد الدولي، كما أنها فرصة مميزة لإعداد لاعبينا ولاعباتنا وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة لأبرز حدث وأهم بطولة لدينا الموسم الحالي، وهي بطولة العالم التي ستقام في أبوظبي شهر نوفمبر المقبل للمنتخبات في مختلف الفئات العمرية.

استعداد

وقال المدرب ليموس إنه بالنسبة لاستعدادات المنتخب قبل السفر إلى كوريا، فإنها عادية لأننا نحرص دائماً من خلال برامجنا التدريبية على استمرارية التدريبات لنجعل منتخباتنا مستعدة بشكل دائم لكل التحديات والبطولات، لا سيما أن البطولات والمشاركات لا تتوقف على مدار الموسم سواء كانت داخلية أم خارجية وعلى كل المستويات الإقليمية أو القارية أو العالمية، لأن الإمارات تملك أكبر وأفضل مشروع في العالم لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو وتأهيل المواهب وصناعة الأبطال.

فرصة

وعن توقعاته للمنافسة قال: بالتأكيد ستكون منافسة قوية للغاية في ظل مشاركة الكثير من اللاعبين المصنفين في آسيا والعالم، ومن المؤكد أنها ستكون فرصة مثالية كي نتعرف فيها على آخر مستويات اللاعبين الذين سيحضرون في بطولة العالم شهر نوفمبر المقبل، كما أننا سوف نحتك مع أغلب المدارس التدريبية في العالم، ونتعرف على آخر ما وصلت إليه فنون اللعبة، وكما نتابع في تشكيلة منتخبنا فإنها تضم فيصل الكتبي وحده من أصحاب الخبرة، أما باقي العناصر فهم من اللاعبين واللاعبات الصاعدين والصاعدات.

جهوزية

ومن ناحيتها أكدت مها الهنائي لاعبة منتخبنا الوطني أنها مستعدة للمشاركة في البطولة، حيث خضعت لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف المدربة البرازيلية لينير بواقع حصتين يومياً، وأنها لم تتوقف عن التدريبات ولا الاستعدادات من بعد بطولة آسيا الأخيرة التي شاركت فيها في منغوليا، وحققت الميدالية البرونزية فيها، وعن الوزن التي ستشارك فيه قالت الهنائي: سوف أقوم بتغيير وزني في هذه البطولة، لأنني معتادة على اللعب في وزن 57 كغ، لكنني سوف أشارك في بطولة كوريا في وزن 52 كغ وقمت بإنقاص وزني لأن تلك البطولة مسموح فيها بالمشاركة في وزنين فقط للسيدات هما 52 و70، والوزن الأقرب لي بالتأكيد هو 52، ولم أجد مشكلة في إنقاص وزني من خلال البرنامج التدريبي مع الحفاظ على لياقتي البدنية.

هدف

وعن هدفها من المشاركة قالت مها الهنائي: الهدف دائماً هو صعود منصات التتويج، لأننا اعتدنا على ذلك في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونعلم أن الإنجازات فقط هي التي ترضي رئيس اتحادنا عبد المنعم الهاشمي، خاصة في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به اللعبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والبرامج التدريبية المميزة، وأضافت: أعتز بنجاحاتي وإنجازاتي في الجوجيتسو، وأسعى بمنتهى الحرص إلى تحقيق نجاحات موازية في التعليم، فأنا أدرس في تخصص هندسة الطيران بكلية التقنية في العين، وأبذل كل جهدي كي أتخرج وأخدم بلادي في هذا التخصص المميز، وأعترف أن رياضة الجوجيتسو كانت وستبقى دافعاً مهماً لي كي أتميز في دراستي لأنها تمنحني الطاقة الإيجابية المتجددة كلما أتدرب، وتساعدني على الارتقاء بمعدلات تركيزي وفي تنظيم وقتي واستثماره بأفضل صورة.