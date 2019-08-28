روين يدخل «التوب 10» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الجنوب أفريقي إريك فان روين لقب البطولة الإسكندنافية بعد منافسة حبست الأنفاس مع الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك في السويد ليحصل على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تعد البطولة الختامية للجولة، وبهذا الفوز قفز فان روين من المركز 19 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن كسب 460 نقطة، واقترب فيتزباتريك، بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016، من «التوب 50» أو لائحة أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد انتقاله من المركز التاسع إلى المركز السادس بعد حصوله على المركز الثاني للمرة الثالثة هذا الموسم.