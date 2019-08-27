شباب الأهلي بطلاً لسوبر كرة الصالات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

توج المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، فريق شباب الأهلي بطلاً للسوبر في كرة قدم الصالات بعد فوزه 2-1 على النصر في المباراة التي جرت بصالة نادي شباب الأهلي في الممزر بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب بنادي شباب الأهلي وعبد الملك جاني عضو مجلس الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

ونجح شباب الأهلي في التقدم في الشوط الأول بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط عبر لاعبه علي الخمري على عكس مجريات اللعب، حيث قدم النصر مستوى مميز، وانعكس الهدف على الشوط الثاني الذي جاء مثيراً وتبادل فيه الفريقان الهجمات وسط محاولات جدية من النصر لتعديل النتيجة ونجح في ذلك قبل أقل من 3 دقائق لنهاية الوقت الأصلي عبر محترفه ديفيد رودريجوس من ركلة جزاء وأهدر بعدها شباب الأهلي ركلة جزاء عبر عبد الله الفلاسي صدها الحارس جابر محمد يوسف ولكن عاد نجم شباب الأهلي فلافيو ليحرز هدف الفوز الغالي لفريقه قبل 8 ثوانٍ فقط من النهاية.