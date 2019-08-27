«أبوظبي35» بطل ثالث جولات مونديال الفورمولا 2

المصدر: برنديزي - البيان الرياضي

حقق زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، لقب الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والتي أقيمت في مدينة برينديزي الإيطالية، أول من أمس، وذلك بمشاركة 20 زورقاً من أصل 22 تأهلت للسباق الختامي من الجولة، تنافست في مسار يبلغ طوله 1650م، مع منحنيات حادة، ووصل زورق أبوظبي 35 بهذه النتيجة إلى النقطة 55 في الترتيب العام للبطولة، كي يحافظ وبقوة على الصدارة، ويزيد من حظوظه في أن يتوج بلقب الموسم، وحل ثانياً في منافسات الجولة زورق 6 بقيادة النرويجي أولا بيتيرسون وثالثاً زورق 11 بقيادة السويدية بيمبا سجوهولم.

وحلق القمزي بعيداً في الترتيب العام بوصوله للنقطة رقم 55 كي يكون على مسافة هائلة من صاحب الوصافة خلفه، وهو زورق الشارقة بقيادة فرنديناند زيندربيجن والذي يمتلك 25 نقطة، حيث حل في المركز السابع في منافسات السباق، وهو ما يعني أن القمزي قد حقق فارق 30 نقطة بينه وبين أقرب منافسيه، وكي يواصل مشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم، وبقوة في الجولات المقبلة من التحدي العالمي.

فيما أنهى زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق أحمد الفهيم السباق في المركز الحادي عشر، وهنأ فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة، أسرة فريق أبوظبي على النتيجة المتميزة التي حققها المتسابق راشد القمزي بطل جائزة إيطاليا الكبرى واقترابه من استعادة اللقب العالمي الكبير، الذي أحرزه عام 2017.

وقدم سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بالإنجاز، الذي حققه فريق أبوظبي في مدينة برينديزي في ثالث جولات البطولة، وأكد أن التألق والفوز نتاج طبيعي للدعم والمتابعة التي يحظى بها الفريق من سموه والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيل المشاركات التي يقوم بها فريق أبوظبي.

وقال الرميثي: ما يحققه فريقنا من تفوق للإمارات هو أمر طبيعي تماماً في ظل الدعم، الذي نحظى به من القيادة الرشيدة والإيمان بأننا يجب أن نقوم بتمثيل علمنا ووطننا خير تمثيل، كما أننا نقدر دائماً قيمة العلم الذي يرفرف عالياً في خيمة الفريق وعلى زوارقنا، ولذلك لا بد أن نكون أهلاً لتحمل المسؤولية، وجلب الإنجازات الرياضية للإمارات، نحن في قمة الرضا بأن يكون لفريق أبوظبي ألقاب بمعدل شهري، ومنذ أكثر من سنتين حتى الآن وأيضاً الاستمرار في أن يكون الفريق خير سفير بحري لرياضة الإمارات في كل مكان يحضر ويشارك من خلاله.